В МО РФ рассказали, насколько ИИ повышает эффективность бронетехники

Внедренный в современную российскую бронетехнику искусственный интеллект значительно расширяет ее возможности и позволяет использовать ее в безэкипажном режиме. Об этом сообщил «Звезде» начальник управления развития технологий искусственного интеллекта МО РФ Василий Елистратов на форуме «Армия-2024».

«Применение технологий искусственного интеллекта значительно расширяет функциональные возможности образцов, и, более того, сама основа уже технологически готова к ее использованию в безэкипажном режиме, причем этот запас модернизации был заложен еще советскими конструкторами», - рассказал он.

ВСУ в зоне спецоперации активно применяют безэкипажные катера. По словам Елистратова, так как для их работы используются технологии искусственного интеллекта, только интеллектуальные системы могут противостоять такому вооружению. ИИ за короткое время обрабатывает большое количество информации и помогает принять решение.

«Это и моделирование, и цифровые двойники ситуации. В отличие от человека, он может обработать большой объем информации в сжатый промежуток времени и помочь принять решение», - заявил он.

Василий Елистратов также ответил на вопрос о том, насколько Россия конкурентоспособна в сфере ИИ. Он подчеркнул, что по некоторым направлениям она опережает зарубежных партнеров, несмотря на сложные условия - на попытки других стран изолировать РФ на технологическом уровне.

Полное интервью с начальником управления развития технологий ИИ Минобороны РФ Василием Елистратовым смотрите в видео к этой новости.

Ранее ректор МИФИ Владимир Шевченко заявил, что в связи с развитием искусственного интеллекта ряд профессий в ближайшем будущем может утратить актуальность. При этом он отметил, что творческих людей, создающих что-то уникальное, никогда не заменят машиной.