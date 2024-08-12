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Ректор МИФИ Шевченко назвал профессии, которые скоро заменит ИИ

Ректор Национального исследовательского ядерного университета подчеркнул, что творческих людей невозможно заменить машинами.
Алексей Курильченко 2024-08-12 16:18:43
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На фоне стремительного развития систем с искусственным интеллектом в России в ближайшем будущем ряд профессий может утратить свою актуальность. Однако творческого человека никогда не заменят машиной. Об этом в студии «Звезды» на полях форума «Армия-2024» рассказал ректор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Владимир Шевченко.

«Ряд специалистов, чья работа состояла в выполнении рутинных задач, если не сегодня, то завтра вытеснит система искусственного интеллекта. Это происходит по всему миру, это будет происходить и у нас. Раньше на конвейере "Форда" каждую гаечку прикручивал конкретный работник, а сейчас это делают роботы. Но, с другой стороны, возрастает спрос на людей, которые могут делать что-то уникальное, понимая, что они делают», - рассказал Шевченко.

По словам ректора, к таким творческим профессиям можно отнести как представителей рабочих специальностей, например специалистов токарно-фрезерных работ, так и людей с высшим образованием - аналитиков, исследователей. Люди подобных профессий никогда не будут заменены машинами, считает Шевченко.

Особенно остро проблема внедрения искусственного интеллекта стоит в IT-сфере. Из-за стремительного развития ИИ в ближайшее время может исчезнуть целый пласт низкоуровневых программистов.

«Большой слой низкоуровневых программистов, называемых в нашей среде "кодерами", исчезает на наших глазах. Система генерации кода на основе искусственного интеллекта просто вытесняет их и этот рынок труда исчезает. Остаются люди высококвалифицированные, люди, умеющие думать», - добавил Шевченко.

Полное интервью с ректором НИЯУ МИФИ Владимиром Шевченко смотрите в видео к этой новости.

#интервью #наш эксклюзив #искусственный интелект #МИФИ #владимир шевченко #Армия-2024
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