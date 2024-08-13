МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Житель Суджи рассказал, как бойцы ВСУ стреляли в детей

Эвакуированных жителей Курской области и пограничных с ней районов разместили в ПВР в Курске.
Алина Пчелинцева Услада Дубинина 2024-08-13 09:32:46
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Боевики ВСУ нанесли удар по городу Суджи Курской области. В результате обстрелов украинских военных есть раненые и погибшие граждане. Местный житель Роман Яценко рассказал «Звезде» о солдате ВСУ, который стрелял по его детям и жене. 

«Он нас встретил пораньше, автоматчик, и давай работать по нам. Я сразу - "земля". По команде они у меня раз - упали, ползком. … Был больше страх за семью, честно. И все. Больше страх за семью. Без них - не жизнь», - сообщил Роман Яценко.

Эвакуированных жителей районов Курской области и пограничных с областью районов привезли в пункт временного размещения, который находится в Курске. Граждане взяли с собой самое необходимое: документы и несколько элементов одежды. Некоторые семьи смогли увезти с собой домашних питомцев. 

Местная жительница Валентина Куценко рассказала об ударе ВСУ по машине. В результате обстрела погиб водитель, автомобиль сгорел дотла.

«У нас даже в деревне разбили машину. Курский мальчик. Мы уезжали - еще труп лежал. Мы не знаем забрали его или нет», - рассказала местная жительница.

Волонтеры и доброжелатели направляют в ПВР вещи, игрушки, средства личной гигиены. В пункте временного размещение есть возможность оформить SIM-карту. 

Ранее сын протоиерея местного Свято-Троицкого храма Евгений Шестопалов рассказал «Звезде» об охоте ВСУ на жителей Курской области во время их эвакуации в безопасные места. 

 

#Курская область #ВСУ #эвакуация #наш эксклюзив #ПВЗ
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-35С. Экстремально опасный
2
Высшая школа ВДВ
3
«Альфа». 50 лет
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
6
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
9
СВО. Трофеи
10
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 