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Группа ПСБ представила беспилотник «Сарган» на форуме «Армия-2024»

Перспективный беспилотник стал примером эффективного инвестирования в научно-исследовательскую работу.
Алексей Курильченко 2024-08-13 17:44:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Промышленники, финансисты, а также представители различных ведомств на полях международного военно-технического форума «Армия-2024» обсудили инвестиции в оборонную отрасль.  Особенно много задач нужно решить с ее научной, конструкторской и исследовательской составляющими. По мнению председателя ПСБ Петра Фрадкова, здесь смогли бы более эффективно работать коммерческие структуры, если бы имели такой же доступ к финансовой поддержке, которую имеют предприятия ОПК. 

«Большая тема, которая сегодня часто звучит - это вопросы заемного финансирования. Как найти баланс между объективной макроэкономической ситуацией и необходимостью вкладывать в новые образцы техники, которые в принципе есть», - заявил Фрадков.

У ПСБ есть свой пример инвестирования в научно-исследовательскую работу. Банк через собственный фонд поддерживает инновации в оборонке. Некоторые перспективные разработки представлены на стенде ПСБ. Среди них - надводный беспилотник «Сарган» производства Севастопольского Госуниверситета. По заявленным характеристикам он сможет преодолевать расстояния до 500 километров. А при необходимости он может использоваться как катер-камикадзе. 

Отдельно экспертный совет обсудил вопросы расширения мощностей и модернизацию производств в новых регионах России.

Ранее банк ПСБ на полях «Армии-2024» подписал соглашение с компанией «Высокоточные комплексы».

#в стране и мире #беспилотник #Инвестиции #ПСБ #петр фрадков #Армия-2024
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