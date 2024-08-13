Группа ПСБ представила беспилотник «Сарган» на форуме «Армия-2024»

Промышленники, финансисты, а также представители различных ведомств на полях международного военно-технического форума «Армия-2024» обсудили инвестиции в оборонную отрасль. Особенно много задач нужно решить с ее научной, конструкторской и исследовательской составляющими. По мнению председателя ПСБ Петра Фрадкова, здесь смогли бы более эффективно работать коммерческие структуры, если бы имели такой же доступ к финансовой поддержке, которую имеют предприятия ОПК.

«Большая тема, которая сегодня часто звучит - это вопросы заемного финансирования. Как найти баланс между объективной макроэкономической ситуацией и необходимостью вкладывать в новые образцы техники, которые в принципе есть», - заявил Фрадков.

У ПСБ есть свой пример инвестирования в научно-исследовательскую работу. Банк через собственный фонд поддерживает инновации в оборонке. Некоторые перспективные разработки представлены на стенде ПСБ. Среди них - надводный беспилотник «Сарган» производства Севастопольского Госуниверситета. По заявленным характеристикам он сможет преодолевать расстояния до 500 километров. А при необходимости он может использоваться как катер-камикадзе.

Отдельно экспертный совет обсудил вопросы расширения мощностей и модернизацию производств в новых регионах России.

Ранее банк ПСБ на полях «Армии-2024» подписал соглашение с компанией «Высокоточные комплексы».