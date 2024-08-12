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Банк ПСБ подписал соглашение с «Высокоточными комплексами» на форуме «Армия-2024»

Также банк подписал соглашение с «Национальной авиационно-сервисной компанией».
Алексей Курильченко 2024-08-12 18:17:06
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Банк ПСБ и компания «Высокоточные комплексы» на полях форума «Армия-2024» подписали соглашение о совместной реализации новых проектов. На форуме «Высокоточные комплексы» также представили ряд современных разработок.

Среди новинок предприятия - гусеничный наземный беспилотник «Каракал». Он управляется дистанционно на расстоянии до двух километров. Также машина может пронести на себе до полутора тысяч килограммов груза. На форуме представлена и новая, стационарная модель ЗРК «Панцирь». Его боекомплект может быть увеличен до 48 средств поражения.

Также ПСБ подписал соглашение с «Национальной авиационно-сервисной компанией». Она обеспечивает обслуживание авиатехники российского производства за рубежом. В рамках соглашения планируется развивать инвестиционные проекты и помогать компании управлять финансами. ПСБ уже более пяти лет является финансовой опорой предприятий ОПК и продолжает расширять сотрудничество.

#в стране и мире #Соглашение #ПСБ #Высокоточные комплексы #Армия-2024
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