Гладков сообщил о вывозе населения из приграничного района Белгородчины

В Белгородской области началась транспортировка жителей из приграничного с Украиной района. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«У нас тревожное утро, активность врага на границе Краснояружского района. Уверен, что наши военнослужащие сделают все, чтобы справиться с возникшей угрозой», - уточнил губернатор в своем Telegram-канале.

Гладков также выразил уверенность в том, что все пройдет организованно.

«Главное - чтобы спокойно, без паники, под руководством ответственных лиц», - отметил губернатор в видеообращении.

Ранее сообщалось об уничтожении пяти украинских беспилотников в небе над Белгородчиной.