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Гладков сообщил о вывозе населения из приграничного района Белгородчины

По словам главы региона, на границе с областью замечена активность ВСУ.
Глеб Владовский 2024-08-12 08:14:52
© Фото: Антон Вергун, РИА Новости

В Белгородской области началась транспортировка жителей из приграничного с Украиной района. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«У нас тревожное утро, активность врага на границе Краснояружского района. Уверен, что наши военнослужащие сделают все, чтобы справиться с возникшей угрозой», - уточнил губернатор в своем Telegram-канале.

Гладков также выразил уверенность в том, что все пройдет организованно.

«Главное - чтобы спокойно, без паники, под руководством ответственных лиц», - отметил губернатор в видеообращении.

Ранее сообщалось об уничтожении пяти украинских беспилотников в небе над Белгородчиной.

#в стране и мире #белгородская область #ВСУ #Вячеслав Гладков
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