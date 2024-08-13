В украинском Николаеве произошла вспышка неизвестной болезни

В украинском Николаеве зафиксировали вспышку неизвестной болезни. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на подполье.

Как отмечают источники, симптомы заболевания очень похожи на отравление, а в городе постоянно чувствуется химический запах.

«Уже больше двух недель почти каждую ночь просыпаюсь от очень неприятного запаха, дерёт носоглотку, опухшее верхнее нёбо, режет глаза! А спасения никакого от этого нет», - цитирует слова собеседника агентство.

Также он отметил, что власти Киева окрестили вспышку «новым ковидом».

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о возможности новой пандемии в мире.