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В украинском Николаеве произошла вспышка неизвестной болезни

Симптомы заболевания напоминают отравление, а в городе часто возникает химический запах.
Глеб Владовский 2024-08-13 07:44:20
© Фото: Pavlo Gonchar, Keystone Press Agency, Globallookpress

В украинском Николаеве зафиксировали вспышку неизвестной болезни. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на подполье.

Как отмечают источники, симптомы заболевания очень похожи на отравление, а в городе постоянно чувствуется химический запах.

«Уже больше двух недель почти каждую ночь просыпаюсь от очень неприятного запаха, дерёт носоглотку, опухшее верхнее нёбо, режет глаза! А спасения никакого от этого нет», - цитирует слова собеседника агентство.

Также он отметил, что власти Киева окрестили вспышку «новым ковидом».

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о возможности новой пандемии в мире.

#в стране и мире #Украина #вспышка заболевания #Николаев
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