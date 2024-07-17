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Глава ВОЗ предупредил о возможности новой пандемии в мире

Гендиректор ВОЗ обратил внимание на вспышку птичьего гриппа H5N1, в связи с чем в скором времени возможна следующая пандемия.
Дарина Криц 2024-07-17 04:32:04
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

В мире может разразиться новая пандемия, случиться это может в любой момент. С таким предупреждением выступил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Во время мероприятия Межправительственного переговорного органа (МППО) в Женеве он обратил внимание на недавнюю вспышку птичьего гриппа.

«Как напоминает нам нынешняя вспышка H5N1, следующая пандемия может быть не за горами. Она может прийти в любой момент. Она не будет нас ждать», - сделал заявление генеральный директор всемирной организации.

В конце января 2024 года вирусолог и профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, какие вирусы могут спровоцировать новую пандемию.

По его информации, это могут быть те же самые коронавирусы, но видоизмененные.Он добавил, что другая возможность - это вирусы гриппа птиц.

#в стране и мире #коронавирус #ВОЗ #пандемия #предупреждение #Тедрос Аданом Гебрейесус
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