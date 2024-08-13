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За ночь ПВО уничтожила 14 беспилотников ВСУ над территорией России

Беспилотники ВСУ ликвидировали над Курской, Белгородской и Воронежской областями.
2024-08-13 07:42:57
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 14 украинских беспилотников над Курской, Белгородской и Воронежской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено 14 БПЛА самолетного типа: двенадцать - над Курской, один над Белгородской и один над Воронежской областями».

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о ликвидации беспилотника ВСУ над регионом. По предварительным данным, в результате удара никто не пострадал.

Материал подготовили Услада Дубинина и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #бпла #Воронежская область #ВСУ
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