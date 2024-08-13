Губернатор Воронежской области сообщил об уничтожении украинского БПЛА

В небе над территорией Воронежской области уничтожен украинский БПЛА самолетного типа. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО над территорией Воронежской области обнаружен и уничтожен украинский беспилотник самолетного типа», - цитирует сообщение Гусева Life.

Уточняется, что, по предварительным данным, никто не пострадал в результате атаки. Тем не менее, в регионе продолжает действовать режим опасности атаки беспилотников.

Днем ранее четыре БПЛА сбили на юго-западе Ростовской области. По сообщениям властей, пострадавших нет.