МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Губернатор Воронежской области сообщил об уничтожении украинского БПЛА

В своем Telegram-канале Александр Гусев написал, что силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа в Воронежской области.
Анастасия Бобылева 2024-08-13 06:07:13
© Фото: Станислав Красильников РИА Новости

В небе над территорией Воронежской области уничтожен украинский БПЛА самолетного типа. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО над территорией Воронежской области обнаружен и уничтожен украинский беспилотник самолетного типа», - цитирует сообщение Гусева Life.

Уточняется, что, по предварительным данным, никто не пострадал в результате атаки. Тем не менее, в регионе продолжает действовать режим опасности атаки беспилотников.

Днем ранее четыре БПЛА сбили на юго-западе Ростовской области. По сообщениям властей, пострадавших нет.

#в стране и мире #пво #бпла #Воронежская область #атака
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-35С. Экстремально опасный
2
Высшая школа ВДВ
3
«Альфа». 50 лет
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
6
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
9
СВО. Трофеи
10
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 