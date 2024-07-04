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Роскосмос показал «светящиеся» коралловые острова с орбиты

Необычные острова являются коралловыми рифами, которые образуются над подводными горами и вулканами.
Алексей Курильченко 2024-07-04 12:07:37
© Фото: Александр Гребенкин, Роскосмос

Российский космонавт Александр Гребенкин показал снимки «светящихся» атоллов, сделанные с орбиты Земли. Фото опубликовала госкорпорация «Роскосмос».

«Александр Гребенкин поделился очередной серией фото. На этот раз в объективе космонавта - атоллы», - сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.

«Светящиеся» атоллы - это коралловые рифы, которые образуются над подводными вулканами и горами. Чаще всего их можно встретить в Тихом и Индийском океанах, в зонах теплых тропических и субтропических вод.

Ранее Роскосмос показал снимок североатлантического циклона «Ольга», который стал причиной мощного снегопада в Москве зимой этого года. Снимок был сделан с помощью спутника «Метеор-М».

#в стране и мире #роскосмос #снимки #Александр Гребенкин #атоллы
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