Роскосмос показал «светящиеся» коралловые острова с орбиты

Российский космонавт Александр Гребенкин показал снимки «светящихся» атоллов, сделанные с орбиты Земли. Фото опубликовала госкорпорация «Роскосмос».

«Александр Гребенкин поделился очередной серией фото. На этот раз в объективе космонавта - атоллы», - сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.

«Светящиеся» атоллы - это коралловые рифы, которые образуются над подводными вулканами и горами. Чаще всего их можно встретить в Тихом и Индийском океанах, в зонах теплых тропических и субтропических вод.

Ранее Роскосмос показал снимок североатлантического циклона «Ольга», который стал причиной мощного снегопада в Москве зимой этого года. Снимок был сделан с помощью спутника «Метеор-М».