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Расчеты Д-30 уничтожили около 30 боевиков ВСУ в Курской области

На опубликованном видео - работа военнослужащих группировки войск «Север». Расчеты Д-30 нанесли удары по противнику и уничтожили 30 боевиков.
2024-08-13 06:09:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 группировки войск «Север» показали боевую работу в приграничных районах Курской области. При этом военнослужащие работали в связке с разведывательными подразделениями мотострелковых соединений.

От получения цели до совершения выстрела прошло не более двух минут. После удара по цели разведывательная группа осуществила корректировку огня для нанесения максимального огневого поражения противнику. В результате совместной боевой работы разведчиков и артиллеристов удалось уничтожить около 30 боевиков ВСУ.

Ранее Минобороны РФ показало кадры боевой работы ТОС-2 «Тосочка» в зоне СВО. Как рассказал военнослужащий с позывным Саратов, эта огнеметная система «выжигает все» на позициях противника.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #гаубица #Курская область #д-30
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