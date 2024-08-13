Расчеты Д-30 уничтожили около 30 боевиков ВСУ в Курской области

Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 группировки войск «Север» показали боевую работу в приграничных районах Курской области. При этом военнослужащие работали в связке с разведывательными подразделениями мотострелковых соединений.

От получения цели до совершения выстрела прошло не более двух минут. После удара по цели разведывательная группа осуществила корректировку огня для нанесения максимального огневого поражения противнику. В результате совместной боевой работы разведчиков и артиллеристов удалось уничтожить около 30 боевиков ВСУ.

Ранее Минобороны РФ показало кадры боевой работы ТОС-2 «Тосочка» в зоне СВО. Как рассказал военнослужащий с позывным Саратов, эта огнеметная система «выжигает все» на позициях противника.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.