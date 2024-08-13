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На форуме «Армия» показали бюджетный бронекомплекс «Пехотинец»

Среди плюсов бронекомплекса «Пехотинец» - более низкая стоимость по сравнению с аналогами, рамитные вставки, не боящиеся воды, и вес от 6,5 килограммов.
Марина Крижановская Андрей Вакула 2024-08-13 03:51:12
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На МВТФ «Армия-2024» иностранные делегации начали знакомиться с выставочными образцами военной техники, вооружения, амуниции и медицинского снаряжения.

Кроме этого, в зоне проведения спецоперации применяют более тысячи образцов вооружения и военной техники. Около 300 из них - особо востребованы, отметил на форуме глава Минпромторга Антон Алиханов.

Также на форуме «Армия-2024» впервые представлены разработки так называемого «народного ОПК» - это образцы, изготовленные в порядке частной инициативы. Один из таких - бронекомплекс «Пехотинец» - дело рук Дмитрия Самойлова. На передовую отправили более пяти тысяч таких бронекомплексов. Стоимость комплекта - около 100 тысяч, а аналоги в два, а то и в три раза дороже, говорит разработчик, а качеством не отличаются.

«На СВО он буквально с первых дней. Выпускается уже в течение двух лет. Четыре ключевых плюса, первый - это вес: базовая комплектация весит от 6,5 килограммов. Второй - это корсетный тип, он распределяет нагрузку на бойца, не держит на верхнем плечевом поясе. Третий - это рамитные вставки, которые не боятся намокания, не боятся воды», - перечислил директор компании-производителя военной экипировки Дмитрий Самойлов.

Такими бронекомплексами компания готова обеспечить больше солдат в зоне проведения спецоперации. Уже заключили контракт.

Среди гостей - журналисты дружественных России стран. Один из них - индийский журналист Рохет Шривостава - приезжает на форум уже во второй раз. Осмотрев экспозицию, он отметил представленные беспилотные летательные аппараты и системы борьбы с ними.

«Индия и Россия - крупнейшие партнеры по военно-техническому сотрудничеству. Интересно узнать о новых системах вооружения, которые могут быть предложены индийскому рынку. Понравились беспилотники, противодроновые системы, которые сейчас применяются на СВО», - рассказал Шривостава телеканалу «Звезда».

Более подробно узнать о титановых бронешлемах, аптечках с увеличенным объемом перевязочных материалов и средств для остановки кровотечения, о новых гладкоствольных ружьях, о дроне «Воробей» и о модернизированной версии танка Т-90М «Прорыв» можно в материале Андрея Вакулы.

Также на форуме «Армия-2024» показали машины «медицинского спецназа». ФМБА представило технологии радиационной, химической и биологической безопасности, лечения и реабилитации военнослужащих.

#армия #форум армия #мвтф «Армия» #СВО #Армия-2024 #бронекомплекс "Пехотинец"
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