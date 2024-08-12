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На форуме «Армия-2024» показали машины «медицинского спецназа»

На выставке представлены инновационные разработки российского оборонно-промышленного комплекса.
2024-08-12 17:44:12
© Фото: Минобороны России

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило технологии радиационной, химической и биологической безопасности, лечения и реабилитации военнослужащих на форуме «Армия-2024». Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Среди автомобильного транспорта представлены автомобили для «медицинского спецназа». Как сообщила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова, на площадках форума имеются современные разработки для оборонного ведомства и ОПК. Кроме того, на стендах можно ознакомиться с технологиями лечения и реабилитации российских бойцов, принимающих участие в спецоперации.

Гости форума могут увидеть автономный автоматический сигнализатор для биологической разведки. Прибор предназначен для обнаружения в воздухе биологических аэрозолей и их идентификации по групповой принадлежности биологическим агентам. Этот сигнализатор может применяться в передвижных лабораториях и местах скопления людей.

Также показан автоматический комплекс, который служит для биологического контроля атмосферного воздуха и может обнаруживать аэрозоли возбудителей инфекционных болезней и токсинов.

Кроме того, посетители выставки могут увидеть комплект средств радиационной и химической защиты. Комплект предназначенный для профилактики и лечения последствий заражения людей химически опасными веществами, а также лечения людей, подвергшихся радиации.

Форум «Армия-2024», на котором работает студия «Звезды», привлек множество специалистов, иностранные делегации высокого уровня, компании оборонно-промышленного комплекса России, и иностранные фирмы. Помимо прочего, в экспозиционной части форума первый раз в России представили трофейный канадский бронеавтомобиль Roshel Senator.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #форум #Армия-2024
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