Глава ГУИР Минобороны назвал беспилотники доминирующим видом вооружения

Беспилотные системы являются доминирующим образцом вооружения на данный момент. Об этом в студии «Звезды» на форуме «Армия-2024» рассказал начальник Главного управления инновационного развития Министерства обороны Российской Федерации Александр Осадчук.

«Причем беспилотные системы как воздушные, так наземные, так и водные. Причем всех разных классов. Начиная от того, что мы привыкли - разведывательные. А сейчас это уже и транспортировка грузов. Начиная от продуктов питания, воды, заканчивая боеприпасами. Это и средства поражения. Причем средства поражения традиционные - сбросы, так и средства поражения целенаправленные - камикадзе», - рассказал Осадчук.

Глава ГУИР российского оборонного ведомства также отметил значимость применения FPV-дронов на поле боя. По его словам, такой образец вооружения кардинально изменил поле боя и тактику.

«Дешевое средство доставки спокойно поражает серьезные образцы вооружения. Мы помним, как нам пиарили Abrams, Leopard. Стоят они миллионы долларов. Кто их сжег? Их сожгли простейшие FPV-дроны: "Пиранья", "Овод" стоимостью 50 тысяч рублей», - сказал Осадчук.

Он также рассказал, что современная война - гибридная. При этом серьезные образцы вооружения являются «игрушками», которые пришли из гражданского сектора.

«Мы знаем, что США серьезно работают над трансфером гражданских технологий в военную сферу. И мы сейчас этим занимаемся. И получается, что гибридное применение приводит к тому, что нам приходится трансформировать наше ВПК», - поделился начальник ГУИР министерства обороны.

Полное интервью с начальником Главного управления инновационного развития Министерства обороны Российской Федерации Александром Осадчуком смотрите в видео к этой новости.

Ранее глава отдела НИИ «Вектор» холдинга Росэлектроника Госкорпорации Ростех Владимир Дубойский рассказал про комплекс РЭБ индивидуального ношения. Такая разработка ориентирована на противодействие FPV-дронам.