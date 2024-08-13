В НИИ «Вектор» рассказали про комплекс для защиты пехоты от FPV-дронов

Начальник отдела НИИ «Вектор» холдинга Росэлектроника Госкорпорации Ростех Владимир Дубойский рассказал про комплекс РЭБ индивидуального ношения. Он сделал это в студии «Звезды» на форуме «Армия-2024».

Комплекс «Сурикат», по словам Дубойского, состоит из двух модулей - оба могут легко переноситься одиночным бойцом. «Сурикат», как отметил Владимир Дубойский, ориентирован на противодействие FPV-дронам.

«Два модуля. Они непосредственно надеваются на жилет разгрузочный. Один отвечает за обнаружение беспилотников в секторе, а другой обеспечивает противодействие, то есть, постановку помехи, которая предотвращает возможность БпЛА получать управляющие сигналы и отправлять сигналы на пульт управления», - заявил Дубойский.

Владимир Дубойский добавил, что вес комплекса составляет всего 2,5 кг. Он работает автоматически - достаточно просто включить его. Обнаружением и задействованием модуля подавления в случае угрозы «Сурикат» занимается сам.

Дубойский сообщил, что модуль подавления может активно работать до 2 часов, а модуль обнаружения на одной батарее действует до 12 часов. При этом аккумуляторы можно довольно быстро менять.

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Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.