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Путин заявил, что РФ не оставит без внимания ситуацию в Палестине

В ходе встречи с Махмудом Аббасом российский лидер подчеркнул, что РФ делает все возможное для поддержки палестинского народа.
Алексей Курильченко 2024-08-13 17:19:23
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Создание полноценного палестинского государства - единственная возможность установить прочный мир на Ближнем Востоке. Позицию России озвучил Владимир Путин на встрече с палестинским лидером Махмудом Аббасом в Ново-Огареве. Президент РФ отметил, что наши страны связывает давняя дружба и Москва не может остаться в стороне от происходящего.

«Всем хорошо известно, что Россия сегодня, к сожалению, должна отстаивать свои интересы, своих людей защищать с оружием в руках. Но то, что происходит на Ближнем Востоке, то что происходит в Палестине безусловно не остается без внимания с нашей стороны... Вы знаете, мы около семисот тонн грузов направили различного характера. Делаем все чтобы использовать любые возможности для поддержки палестинцев и палестинского народа. Прежде всего переживаем за потери среди гражданского населения. По данным ООН это уже сорок тысяч человек и в основном главным образом это женщины и дети», - заявил Путин.

Махмуд Аббасс в свою очередь заявил, что за последние семьдесят лет ООН приняла более одной тысячи резолюций по палестинскому вопросу. Однако он по-прежнему не решен.

«ООН по причине давления США провалила свою миссию в том, чтобы дать одно решение, чтобы принять одну резолюцию, которая бы реализовала и обеспечила реализацию права палестинского народа», - заявил палестинский лидер.

Ранее Путин общался с Аббасом по телефону в декабре прошлого года. Тогда российский лидер сообщил коллеге о шагах по деэскалации палестино-израильского конфликта, предпринимаемых Москвой. В частности, он заверил, что РФ продолжит поставлять предметы первой необходимости в сектор Газа, в том числе медикаменты и медицинское оборудование.

#в стране и мире #Владимир Путин #палестина #Махмуд Аббас #палестино-израильский конфликт
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