Мантуров: к 2030 году число пусков с космодромов РФ увеличится до 56

К 2030 году суммарное число космических запусков с космодромов России должно быть увеличено до 56. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров во время стратегической сессии «Развитие космической деятельности РФ на период до 2030 и перспективу 2036».

Мантуров также подчеркнул, что к тому же году количество спутников орбитальных группировок необходимо увеличить до 1200 единиц.

Он отметил, что с 2027 года планируется начать развертывание отечественной орбитальной станции.

Вице-премьер еще одной из задач назвал рост производительности труда не менее чем в 1,5 раза, а также обратил внимание на необходимость новых кадров в отрасли.

Ранее гендиректор АО «Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева» Евгений Нестеров рассказал, что к 2026 году Россия будет выпускать несколько сотен спутников в год.