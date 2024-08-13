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Мантуров: к 2030 году число пусков с космодромов РФ увеличится до 56

Денис Мантуров назвал необходимым увеличение спутников орбитальных группировок до 1200 единиц к 2030 году.
Мария Зайцева 2024-08-13 19:19:01
© Фото: Roscosmos, Globallookpress

К 2030 году суммарное число космических запусков с космодромов России должно быть увеличено до 56. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров во время стратегической сессии «Развитие космической деятельности РФ на период до 2030 и перспективу 2036».

Мантуров также подчеркнул, что к тому же году количество спутников орбитальных группировок необходимо увеличить до 1200 единиц.

Он отметил, что с 2027 года планируется начать развертывание отечественной орбитальной станции.

Вице-премьер еще одной из задач назвал рост производительности труда не менее чем в 1,5 раза, а также обратил внимание на необходимость новых кадров в отрасли.

Ранее гендиректор АО «Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева» Евгений Нестеров рассказал, что к 2026 году Россия будет выпускать несколько сотен спутников в год.

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