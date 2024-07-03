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Россия будет выпускать несколько сотен спутников в год к 2026

Опыт освоения конвейерных подходов в массовом производстве спутников в России переняли из автомобилестроения и авиастроения.
Игнат Далакян 2024-07-03 20:41:14
© Фото: roscosmos.ru © Видео: ТРК «Звезда»

Гендиректор АО «Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева» Евгений Нестеров рассказал «Звезде» об освоении конвейерных подходов в сборке спутников в России.

«Юрий Иванович (глава «Роскосмоса» - Прим.ред.) два года назад поставил нам задачу перейти на многоспутниковые программы. Мы открыли с "Роскосмосом" такие проекты, сейчас идет разработка, и мы сейчас уже осваиваем конвейерные подходы», - рассказал Нестеров.

По его словам, опыт переняли из авиастроения и автомобилестроения. Он отметил, что по поручению главы «Роскосмоса» уже собрано несколько вариантов конвейера.

«Мы собрали уже несколько вариантов конвейера, попробовали в разных цехах не только финальной сборки, но и изготовления приборов, изготовление комплектующих. Это сотопанели, производство антен, антено-фидерных устройств. Как можно делать одинаковые изделия серийно, упаковывая экономику в логику, когда спутник стоит не миллиарды, а хотя бы десятки миллионов», - отметил Нестеров.

Это ключ к многоспутниковому освоению низких орбит, подчеркнул он.

«Многоспутниковые серийные проекты должны в ближайшие годы, уже к 2026 году, вывести нас на производство несколько сотен спутников в год. Мы уже сделали хронометраж - мы собираем спутник за несколько часов», - рассказал Евгений Нестеров.

Ранее Гендиректор ЦЭНКИ Николай Нестечук рассказал, заменит ли космодром Восточный Байконур. Космодромы России продолжают развиваться в своем темпе и работают над своими задачами.

#спутники #наш эксклюзив #конвеер #массовое производство
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