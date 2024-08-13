«Котлин-Новатор» представил новейший БПЛА-разведчик Y-89 на форуме «Армия-2024»

В рамках МВТФ «Армия-2024» АО «Котлин-Новатор» представило свои инновационные разработки. Компания не один год разрабатывает и производит пилотажно-навигационные комплексы и их компоненты для транспортных, военно-транспортных самолетов и ВТА различных модификаций. В этом году особое место в экспозиции занимает макет рабочего места оператора дозаправки в воздухе современного самолета-заправщика Ил-78М-90А.

«Он представляет собой три широкоформатных многофункциональных индикатора, которые вместе образуют информационно-управляющее поле для оператора дозаправки и обеспечивают выполнение всех возлагаемых на него задач. В том числе индикация, информация от системы видеонаблюдения, контроль сближения с выдачей сигнала при опасном сближении, а также выдача информации от топливной системы и подвесных агрегатов», - рассказал заместитель главного конструктора по беспилотным комплексам Евгений Фальков.

Специальная военная операция показала, что в современных боевых действиях ключевая роль принадлежит беспилотным летательным аппаратам. Компания впервые показала новый беспилотник Y-89 - электрический дрон вертикального взлета и посадки самолетного типа, который предназначен для длительных разведывательных задач. Вес БПЛА 17 килограммов, он способен развивать скорость до 100 км/ч и нести полезную нагрузку до восьми килограммов.

«На нем установлена многоспектральная оптическая камера, а также радиолокационная станция S-диапазона с режимом синтезированного антенного раскрыва. Данная аппаратура в комплексе позволяет обеспечивать широкий спектр разведывательных задач», - заявил Фальков.

Также в этом году представлены беспилотники квадрокоптерного типа разной грузоподъемности, в том числе способные нести полезную нагрузку до ста килограммов.

«Все беспилотники оборудованы модулем связи собственной разработки. Данный модуль является помехозащищенным, работает в многодиапазонном режиме и позволяет обеспечить дальность действия до 15 километров» - заявил Фальков.

«Котлин-Новатор» более 25 лет занимается разработкой радиолокационных комплексов для любых типов самолетов и БПЛА.

«Локатор для работы на земле обеспечивает съемку земной поверхности, наземных ориентиров. Также он включает в себя элементы искусственного интеллекта для того, чтобы распознавать объекты, накапливать базу и дальше, уже в автоматическом режиме, получать координаты для целеуказания», - заявил Фальков

На прошлогоднем форуме «Армия-2023» АО «Котлин-Новатор» представил два беспилотника - «Ветер» и Х-89. БПЛА «Ветер» - полуторакилограммовый квадрокоптер, способный нести полезную нагрузку до одного килограмма. Его основное назначение - проведение разведки с возможностью боевого применения. БПЛА Х-89 имеет вес 15 килограммов, он способен на дальности до 20 километров нести полезную нагрузку до 12 килограммов.