Россиянам объяснили, как получить много витаминов летом и не набрать вес

Нутрициолог Ольга Панова рассказала, как летом получить максимальное количество витаминов из продуктов питания и при этом не набрать лишние килограммы.

В интервью радио Sputnik специалист предупредила, что многие люди, пытаясь запастись витаминами и минеральными веществами впрок, могут легко перестараться и получить лишние калории. По словам Пановой, процесс переваривания пищи в летнюю жару замедляется, при этом масса тела может увеличиваться.

«Когда температура воздуха достигает 25-27 градусов, у нас значительно замедляются все процессы в организме. Расход энергии снижается, и вы получаете больше калорий, чем вам нужно», - предупредила нутрициолог.

Это приводит к быстрому набору веса и может стать началом ожирения, добавила Панова.

Для того, чтобы избежать неприятных последствий, необходимо придерживаться правил рационального питания. Эксперт посоветовала выбирать малоколорийные сезонные продукты для получения «летних» витаминов.

«На перекус всегда можно съесть горсть ягод. Так мы с вами никогда не поправимся», - сказала она.

Специалист объяснила, что ягоды являются низкокалорийным продуктом с большим количеством витаминов. Помимо этого Попова рекомендует включать в рацион больше напитков из ягод и овощей. По ее словам, летом организму часто не хватает жидкости. Поэтому можно делать лимонад, например, из огурцов с добавлением базилика. Но при этом добавлять сахар туда не стоит.

Ранее нутрициолог Николай Миллер рассказал, кому противопоказан арбуз. Не смотря на свою низкокалорийность, при чрезмерном употреблении существует риск набора лишнего веса, отметил специалист.