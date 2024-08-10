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Минск после инцидента с дронами ВСУ проведет консультации с союзниками

МИД Белоруссии обвинил внешних игроков в подстрекательстве Киева.
Сергей Лебедев 2024-08-10 16:54:30
© Фото: Виктор Толочко, Sputnik/РИА Новости

Министерство иностранных дел Белоруссии после инцидента с украинскими дронами проведет консультации с союзниками и партнерами. Об этом сегодня заявили в пресс-службе ведомства. Подробную информацию об инциденте также доведут до профильных структур Организации Объединенных Наций и ОБСЕ.

«Это очень серьезный инцидент, который не останется без должной международно-правовой и субстантивной оценки», - добавили в МИД.

В министерстве предположили, что киевский режим устраивает провокации при попустительстве или даже подстрекательстве внешних игроков.

«Решительно призываем эти стороны одуматься и остановиться», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Белоруссия, подчеркнули в МИД, ответит на любые враждебные действия и будет в полной мере использовать право на самооборону.

Напомним, ранее президент страны Александр Лукашенко заявил об уничтожении воздушных целей с Украины. После этого он приказал усилить группировку войск вблизи границы на Гомельском и Мозырском тактических направлениях.

#в стране и мире #белоруссия #бпла #Украина #дрон #мид #провокация #минск
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