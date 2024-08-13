Глава «Гранит-Электрона» рассказал о системах борьбы с морскими дронами

Генеральный директор концерна «Гранит-Электрон» Игорь Пономарев в студии «Звезды» на форуме «Армия-2024» рассказал о системах борьбы с морскими дронами и беспилотными летательными аппаратами.

«У нас размещена станция, которая обнаруживает морские дроны. И в том числе мы сейчас проводим разработки по модернизации радиолокационных наших станций в части обнаружения беспилотных летательных аппаратов. Это часть наших разработок, которые мы можем представить в недалеком будущем Министерству обороны», - поделился Пономарев.

Он добавил, что на данный момент эти разработки проходят опытную эксплуатацию. По словам главы концерна, эти радиолокационные станций имеют достаточно хорошие показатели.

Борьба с безэкипажными катерами является одним из актуальных вопросов, которые стоят перед Вооруженными силами России. Пономарев отметил, что на этом направлении достигнуты достаточно хорошие характеристики во время опытной эксплуатации.

«Я думаю, что в недалеком будущем мы можем предложить Министерству обороны целый ряд и линейку этих станций, которые могут обнаруживать бэзэкипажные катера, которые несут достаточно большую угрозу и с которыми нужно бороться в настоящее время», - сообщил Пономарев.

По словам генерального директора «Гранит-Электрона», эти станции способны обнаружить безэкипажные катера противника в районе 40 километров. Кроме того, эти разработки не имеют конкурентов в этой части разработок.

«Наши радиолокационные станции имеют достаточно хороший диапазон и могут распознавать безэкипажные катера и летательные аппараты. В этом направлении работают наши конструктора, наши инженеры в части усовершенствования радиолокационных станций, наших комплексов в части обнаружения», - отметил Пономарев.

По его словам, эти комплексы в настоящий момент уже существуют, но постоянно ведется работа над улучшением их технических характеристик, что увеличивает диапазон по обнаружению БПЛА.

Полную версию интервью с генеральным директором АО «Концерн «Гранит-Электрон» Игорем Пономаревым смотрите в видео к этой новости.

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