Военный инженер рассказал про бронеэкскаватор для создания укреплений

Председатель военно-научного комитета инженерных войск полковник Максим Кривошеев рассказал в студии «Звезды» на форуме «Армия-2024» про бронированный скоростной экскаватор для создания укреплений.

«Учитывая опыт СВО и фортификационного оборудования позиций, в кратчайшие сроки разработан бронированный экскаватор-погрузчик, который предназначен для выполнения дорожно-землеройных работ, для установки фортификационных сооружений, оборудования позиций наших войск», - заявил Кривошеев.

Максим Кривошеев сказал, что от армейских экскаваторов-погрузчиков прошлых поколений этот образец отличает полное бронирование и очень высокая скорость движения, которая позволяет ему выдавать 90 километров в час по дорогам. Это повысит скорость его переброски, а также позволит быстро сменить позицию в случае обстрела.

Последнее важно, так как экскаватор-погрузчик создан, как отметил полковник, для фортификационного оборудования позиций вблизи противника.

Кривошеев добавил, что образец также отличает уникальная подвеска, а также полностью поворотные мосты, которые заметно улучшают маневренность.

Поставляться в войска, по словам Максима Кривошеева, новый бронированный экскаватор-погрузчик будет уже в 2025 году.

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Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.