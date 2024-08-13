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Военный инженер рассказал про бронеэкскаватор для создания укреплений

Бронированный экскаватор-погрузчик, как заявил председатель военно-научного комитета инженерных войск, будет поставляться в армию уже в 2025 году.
2024-08-13 16:44:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Председатель военно-научного комитета инженерных войск полковник Максим Кривошеев рассказал в студии «Звезды» на форуме «Армия-2024» про бронированный скоростной экскаватор для создания укреплений. 

«Учитывая опыт СВО и фортификационного оборудования позиций, в кратчайшие сроки разработан бронированный экскаватор-погрузчик, который предназначен для выполнения дорожно-землеройных работ, для установки фортификационных сооружений, оборудования позиций наших войск», - заявил Кривошеев. 

Максим Кривошеев сказал, что от армейских экскаваторов-погрузчиков прошлых поколений этот образец отличает полное бронирование и очень высокая скорость движения, которая позволяет ему выдавать 90 километров в час по дорогам. Это повысит скорость его переброски, а также позволит быстро сменить позицию в случае обстрела. 

Последнее важно, так как экскаватор-погрузчик создан, как отметил полковник, для фортификационного оборудования позиций вблизи противника. 

Кривошеев добавил, что образец также отличает уникальная подвеска, а также полностью поворотные мосты, которые заметно улучшают маневренность. 

Поставляться в войска, по словам Максима Кривошеева, новый бронированный экскаватор-погрузчик будет уже в 2025 году.

Полную версию интервью с председателем военно-научного комитета инженерных войск смотрите в видео к этой новости.

Ранее начальник войск РХБХ Игорь Кириллов заявил в студии «Звезды», что уверен в наличии у Киева «грязной» бомбы.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#инженерные войска #бронемашина #наш эксклюзив #Армия-2024 #Максим Кривошеев #Экскаватор-погрузчик
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