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Патрушев заявил о создании Морской коллегии в России

Она будет создана для координации в сфере национальной морской политики.
Мария Зайцева 2024-07-29 16:58:27
© Фото: Арам Нерсесян, РИА Новости

В России создадут Морскую коллегию координации в сфере национальной морской политики. Об этом на совещании в Рыбинске заявил помощник президента России Николай Патрушев со ссылкой на решение Владимира Путина.

Образование коллегии имеет несколько целей, включающих в себя координацию деятельности органов государственной власти по реализации национальной морской политики, а также защиту национальных интересов России в Мировом океане, объяснил Патрушев.

Помощник президента рассказал, что в коллегию будут входить специально созданные советы по стратегическому развитию ВМФ, по защите национальных интересов России в Арктике и по развитию и обеспечению морской деятельности РФ.

Он дополнил, что персональный состав в настоящее время формируется, а также разрабатывается положение. Их утвердит указом Владимир Путин.

#ВМФ #Владимир Путин #николай патрушев #президент россии #Морская коллегия
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