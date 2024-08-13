В МО РФ рассказали о методах обнаружения ядерных взрывов

Завершение сертификации сейсмической станции в Южно-Сахалинске указывает на вклад России в укрепление контроля за ядерными испытаниями, несмотря на решение властей РФ отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Москва в полном объеме выполняет все взятые на себя обязательства вне зависимости от отзыва Договора. Об этом рассказал в студии «Звезды» на форуме «Армия-2024» начальник службы специального контроля МО РФ Виктор Коршак.

«Международная система мониторинга является важнейшим элементом проверочного механизма Договора. Она представляет собой глобальную сеть сейсмических, инфразвуковых, радионуклидных и гидроакустических станций и лабораторий. Задачей которых является обработка в режиме реального времени зарегистрированной специализированной информации. Результатом их работы является возможность обнаружить проведение каким-либо государством на территории Земли ядерных испытаний как малой, так и большой мощности», - пояснил он.

На территории России действуют 32 станции в рамках Международной системы мониторинга. Это второй по величине сегмент после США, добавил Коршак.

Также Коршак рассказал, что в задачи Службы специального контроля входил международный мониторинг геофизической обстановки с целью контроля выполнения Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Кроме того, служба обеспечивает органы военного управления и федеральные власти информацией о землетрясениях. В настоящее время служба входит в структуру 12-го Главного управления Минобороны.

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Ранее «Звезда» опубликовала свой документальный фильм «Верные слову. 12-е Главное управление Министерства обороны». Он рассказывает о работе одного из самых закрытых управлений МО РФ, которое отвечают за техническое обеспечение ядерной безопасности.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.