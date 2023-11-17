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Недремлющее око: на Сахалине открыли новейшую станцию ядерного мониторинга

Константин Исаев
21:30 17.11.2023
Несмотря на отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Россия продолжает выполнять все обязательства.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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На Сахалине открыли новейшую станцию мониторинга ядерной обстановки - последнюю из 32-ух в рамках международного соглашения. Военный объект, который входит в мировую систему контроля за ядерными испытаниями, впервые посетили зарубежные эксперты.

Чтобы добраться до этой сейсмологической станции, международной комиссии пришлось преодолеть тысячи километров. Сахалин находится максимально далеко от Вены, где находится Международный центр данных по ядерному мониторингу, и тем более от Мексики, откуда родом глава этого центра Хиоли Перез Кампос.

Казалось бы, обычная маленькая избушка посреди дальневосточной тайги. На самом деле оборудование, которое здесь установлено, должно работать точно в ритме с целой Мировой системой мониторинга. И не просто работать, но и контролироваться извне.

Международный центр данных, созданный по договору еще от 1996-го года, должен объединить около 150-ти станций мониторинга в самых разных уголках мира. Но далеко не все государства ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а некоторые даже не подписали его. При этом, только Россия - одна из двух стран, завершивших строительство на своей территории всех станций, предусмотренных договором, полностью выполняя его требования несмотря ни на что. 

«Мы полностью признаем значимость комплексов регистрации и систем мониторинга и то, насколько хорошо это сделано на территории России. Ни для кого ни секрет, что наша совместная работа является благом для всего мира, и я, конечно же, жду продолжения совместной работы», - заявил глава Международного центра данных Хиоли Перез Кампос.

Главное ее назначение этой станции - улавливание любых колебаний: природных или вызванных ядерным взрывом. И конечно - их фиксация и анализ. На Сахалине следит за исправностью работы самой новой точки регистрации Владимир Володин.

«Перед  проверкой нет никакого волнения. Станция работает в штатном режиме, мы абсолютно уверены в себе». - поделился начальник группы эксплуатации станции МСМ Южно-Сахалинск Владимир Володин.

Место для станции выбиралось тщательно: здесь есть близкий к поверхности выход литосферных плит. И слышимость для чувствительных приборов в этой точке - несколько тысяч километров. Уже 2 месяца эта станция работает в тестовом режиме, и при этом данные с расположенного здесь на глубине сейсмодатчика, которые получают и в Москве и в Международном центре данных в Вене, уже показывают значения, близкие к 100% точности, так что осталось только получить сертификат.

Знакомство и с самой лабораторий, и с организацией накопления и передачи данных, и, конечно, визит на саму сопку, где расположена шахта и сейсмодатчик со всей необходимой для фиксации аппаратурой - это не просто визит вежливости. Хиоли Перез Кампо только недавно назначена главой Международного центра данных мониторинга в Вене. Именно там собираются данные со всех станций в мире. Российский центр, который аккумулирует сведения, полученные со станций на территории нашей страны, находится в подмосковной Дубне.

«По настоящий момент станции МСМ российского сегмента продолжают выполнять те задачи, которые были на них возложены, и Национальный центр данных осуществляет их передачу в Международный центр данных. Независимо от того, заключен договор, не заключен, обязательства РФ мы выполняем», - заявил начальник Национального центра данных РФ Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Антон Дударев.

Наши специалисты очень четко объяснили все принципы, автономность и четкость работы всех систем новейшей российской станции системы международного мониторинга.

«На данный момент данные идут в обработку МЦД, но чтобы ими оперировать в должном объеме, станция должна быть сертифицирована», - отметил заместитель начальника Службы специального контроля  Минобороны России Алексей Астахов.

Сертификат на сахалинскую станцию мониторинга должен быть получен до конца нынешнего года. А на что способна эта станция на одном из самых дальних рубежей России, можно судить хотя бы по недавним испытаниям американцев в Неваде. Да, не ядерным. Но при этом мы о них узнали максимально быстро, просто выполняя свои обязанности по договору почти 30-летней давности.

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