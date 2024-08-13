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«Ланцет» поразил движущуюся бронированную машину ВСУ в Курской области

Боевая бронированная машина врага была уничотжена прямым попаданием расчетом барражирующего боеприпаса ВС РФ.
2024-08-13 15:09:16
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинской боевой бронированной машины. 

Уточняется, что вражеский бронеобъект передвигался по территории приграничного района Курской области. 

Боевую бронированную машину ВСУ поразил расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» - российские военнослужащие добились прямого попадания. 

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения украинского истребителя Су-27 на аэродроме Миргород.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #бронетехника #Курская область #уничтожение #ланцет
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