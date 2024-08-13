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Во ФСИН опровергли госпитализацию Дарьи Треповой*

В ведомстве отметили, что состояние ее здоровья удовлетворительное, в госпитализации она не нуждается.
Игнат Далакян 2024-08-13 15:59:05
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress

Информация о госпитализации в лечебно-исправительное учреждение Дарьи Треповой* (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которую приговорили к 27 годам колонии по делу о гибели военкора Владлена Татарского, не соответствует действительности. Об этом сообщили в управлении ФСИН по Мордовии.

«Осужденная отбывает назначенное судом наказание в исправительном учреждении общего режима», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

В ведомстве отметили, что состояние ее здоровья удовлетворительное, в медпомощи она не нуждается. Также в УФСИН по региону добавили, что оказание медицинской помощи гражданам, которые находятся в УИС, осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством. Также осужденные имеют право на телефонные разговоры и могут отправлять и получать корреспонденции без ограничений.

Ранее военный суд признал законным 27-летний приговор Дарье Треповой*. Девушка была приговорена к тюремному сроку в колонии общего режима. Ее признали виновной в совершении теракта в кафе в Санкт-Петербурге. Там она передала военкору Владлену татарскому статуэтку, в которую была встроена взрывчатка. В результате происшествия корреспондент погиб, еще 50 человек получили травмы.

* Дарья Трепова внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#в стране и мире #тюрьма #уфсин #Дарья Трепова
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