Военный суд признал законным 27-летний приговор Дарье Треповой*

Военный суд признал законным приговор Дарье Треповой* сроком на 27 лет. Она обвиняется в гибели военкора Владлена Татарского.

На заседании суда подсудимая извинилась перед женой погибшего, попросила смягчить ей наказание, а также освободить после срока, уже проведенного под стражей.

По словам адвоката Треповой*, нет доказательств тому, что она знала о взрывчатке в бюсте, иначе постаралась бы сразу покинуть кафе, где произошел теракт.

Напомним, что ранее Генпрокуратура России обжаловала приговор Треповой*, которую приговорили к 27 годам колонии по делу о теракте в Санкт-Петербурге, назвав его «излишне мягким».

* Дарья Трепова внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.