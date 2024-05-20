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Военный суд признал законным 27-летний приговор Дарье Треповой*

По словам адвоката подсудимой, доказательств о том, что она знала про взрывчатку в бюсте, нет.
Глеб Владовский 2024-05-20 13:42:36
© Фото: Александр Гальперин, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Военный суд признал законным приговор Дарье Треповой* сроком на 27 лет. Она обвиняется в гибели военкора Владлена Татарского.

На заседании суда подсудимая извинилась перед женой погибшего, попросила смягчить ей наказание, а также освободить после срока, уже проведенного под стражей.

По словам адвоката Треповой*, нет доказательств тому, что она знала о взрывчатке в бюсте, иначе постаралась бы сразу покинуть кафе, где произошел теракт.

Напомним, что ранее Генпрокуратура России обжаловала приговор Треповой*, которую приговорили к 27 годам колонии по делу о теракте в Санкт-Петербурге, назвав его «излишне мягким».

* Дарья Трепова внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#суд #наш эксклюзив #Владлен Татарский #Дарья Трепова
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