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В ЕС отказались комментировать применение западного оружия под Курском

Набиля Массрали заявила, что Евросоюз «не вовлечен в события на линии фронта».
Мария Зайцева 2024-08-13 15:38:28
© Фото: Минобороны

В Евросоюзе отказались комментировать применение Украиной оружия стран НАТО в Курской области, так как ЕС «не вовлечен в события на линии фронта». Об этом на брифинге в Брюсселе заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали.

«Что касается конкретных событий в районе Курска, то мы не должны это комментировать, так как ЕС не вовлечен и не комментирует события на линии фронта», - ответила она на вопрос журналистов по поводу позиции Брюсселя о возможности применения западного оружия Украиной на территории России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на это в своем телеграм-канале и посоветовала Массрали запомнить свои слова.

«Гениальная Набила, запомните на будущее свои же слова: Евросоюз не комментирует то, в чем не участвует. Если забудете, я напомню», - говорится в ее сообщении.

Массрали также повторила тезис о «праве Украины на самооборону, восстановление территориальной целостности и суверенитета».

Ранее СК РФ заявил об установлении фактов использования на территории Курской области ВСУ вооружения, поставленного странами НАТО.

#в стране и мире #Украина #НАТО #Мария Захарова #Курская область #ВСУ #евросоюз #комментарий #западное оружие
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