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СК заявил об использовании ВСУ оружия стран НАТО под Курском

Используется стрелковое оружие, тяжелая техника, ракетные системы залпового огня и другое вооружение, поставленное странами НАТО.
Мария Зайцева 2024-08-12 16:58:21
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Следственный комитет России установил факты использования на территории Курской области ВСУ вооружения, поставленного странами НАТО. Об этом сообщили в ведомстве.

Осмотр мест происшествий и обнаруженных предметов провели в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в связи с действиями Киева под Курском.

«Украинской стороной в Курской области активно используется стрелковое оружие, тяжелая техника, ракетные системы залпового огня и другое вооружение, поставленное странами НАТО», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по вещественным доказательствам назначены необходимые экспертизы.

В СК дополнили, что в рамках расследования военные следователи ведут работу с пострадавшими жителями региона, признавая их потерпевшими, а также предоставляя консультационную и другую помощь гражданам, вынужденным покинуть места жительства в результате действий ВСУ.

Ранее Следственный комитет назвал фигурантов уголовного дела, возбужденного в связи с преступными действиями украинских боевиков в Курской области.

#в стране и мире #вооружение #Курская область #ВСУ #Уголовное дело #страны НАТО #Следственный комитет РФ
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