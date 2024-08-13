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Российский «Ланцет» уничтожил украинскую «Тунгуску» в Курской области

ЗРПК противника был обнаружен разведывательным подразделением группировки войск «Север».
2024-08-13 15:41:09
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении украинского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Тунгуска». 

Неприятельский ЗРПК был обнаружен разведывательным подразделением группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области. 

После обнаружения цель уничтожили российские военнослужащие, применив барражирующий боеприпас «Ланцет».

Ранее сообщалось, что расчет российского «Ланцета» поразил движущуюся бронированную машину ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #зрпк #Тунгуска #Курская область #ланцет
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