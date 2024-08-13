В РЖД рассказали о миллионах кибератак на инфраструктуру

РЖД успешно отражает около четырех миллионов кибаратак в год. Об этом в студии «Звезды» на полях форума «Армия-2024» рассказал заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Евгений Чаркин.

«Мы отражаем порядка 4 млн. компьютерных атак на нашу инфраструктуру в год, и мы являемся одной из важных целей для наших противников и находимся в постоянном состоянии «красного» уровня угрозы с точки зрения киберзащиты. И, конечно, здесь мы говорим и про эшелонированную защиту с точки зрения программно-аппаратных комплексов, мы говорим про постоянно проводящиеся с персоналом мероприятия с точки зрения, что делать в случае наступления того или иного инцидента. Конечно, даже такой масштабной компании как РЖД в одиночку сложно справиться, поэтому мы работаем с партнерами», - рассказал Чаркин.

Заместитель генерального директора РЖД также отдельно отметил, что компания в настоящее время активно переходит на российское ПО, при этом ключевые производственные процессы изначально делались российскими разработчиками.

Между тем Евгений Чаркин отдельно коснулся темы использования технологий искусственного интеллекта, так, например, компания в настоящее время активно занимается разработкой технологии компьютерного зрения, которое планируется использовать в проекте беспилотной «Ласточки» на МЦК.

Полную версию интервью с заместителем генерального директора ОАО «РЖД» Евгением Чиркиным смотрите в видео к этой новости.