В Москве на всех турникетах метро и МЦК тестируют оплату проезда через СБП

В Москве на всех турникетах подземки и МЦК (Московского центрального кольца) начали тестировать в открытом режиме оплату проезда через Систему быстрых платежей, сообщил столичный Дептранс.

Глава департамента Максим Ликсутов объяснил, что теперь пассажиру нужно просто сгенерировать QR-код в приложении «Метро Москвы», а затем показать его считывателю на турникете.

«Пассажиры вновь могут вернуться к привычному и удобному способу оплаты проезда любым смартфоном», - сказал он.

Как уточнили в Дептрансе, в ходе тестирования будет проверена работа технологии на различных смартфонах. Таким образом систему удастся сделать более надежной, сервис со временем будет работать быстрее.