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Число жертв при ударе ВСУ по Лисичанску увеличилось до двух

Глава Минздрава ЛНР Пащенко сообщила о 31 пострадавшем после обстрела украинских боевиков Лисичанка.
Игнат Далакян 2024-08-13 15:05:32
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Число жертв при ударе ВСУ по Лисичанску в Луганской Народной Республике увеличилось до двух. Об этом сообщила глава Минздрава региона Наталия Пащенко.

«У мужчины было проникающее ранение сердца. К сожалению, медики не смогли его спасти», - сказала Пащенко.

Он добавила, что в результате обстрела также увеличилось число пострадавших. По ее словам, 31 человек ранен при ударе украинских боевиков по пассажирскому автобусу. При этом 18 человек находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Среди них есть один ребенок.

Кроме того, десять бригад скорой помощи сейчас проводят эвакуацию пострадавших. На место происшествия также приехали специалисты из Северодонецка, Первомайска и других районов ЛНР, добавила Пащенко.

Напомним, ВСУ нанесли удар по Лисичанску. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что боевики обстреляли город кассетным боеприпасом. 

#ВСУ #ЛНР #Обстрел #Трагедия #пострадавшие #жертвы #погибшие #Лисичанск
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