Число жертв при ударе ВСУ по Лисичанску увеличилось до двух

Число жертв при ударе ВСУ по Лисичанску в Луганской Народной Республике увеличилось до двух. Об этом сообщила глава Минздрава региона Наталия Пащенко.

«У мужчины было проникающее ранение сердца. К сожалению, медики не смогли его спасти», - сказала Пащенко.

Он добавила, что в результате обстрела также увеличилось число пострадавших. По ее словам, 31 человек ранен при ударе украинских боевиков по пассажирскому автобусу. При этом 18 человек находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Среди них есть один ребенок.

Кроме того, десять бригад скорой помощи сейчас проводят эвакуацию пострадавших. На место происшествия также приехали специалисты из Северодонецка, Первомайска и других районов ЛНР, добавила Пащенко.

Напомним, ВСУ нанесли удар по Лисичанску. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что боевики обстреляли город кассетным боеприпасом.