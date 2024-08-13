В Евросоюзе обвинили Польшу в бесчеловечности из-за «зоны смерти»

Группа членов Европейского парламента от Италии направила обращение главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю. В нем они подвергли критике Польшу за создание буферной зоны на границе с Белоруссией. Документ опубликован на сайте ЕП.

В обращении напомнили, что ранее в Польше приняли закон, по которому полиция может применять огнестрельное оружие против мигрантов, которые пытаются пересечь границу в буферной зоне на польско-белорусской границе, «зоне смерти».

Подчеркивается, что туда не могут попасть гуманитарные организации, а также правозащитники и СМИ.

«Польский закон подвергся резкой критике со стороны гуманитарных и международных организаций, включая Совет Европы, которые предупредили, что это может привести к повторным нарушениям прав человека, и обвинили Польшу в бесчеловечном управлении миграционным кризисом», - говорится в документе.

В заключении отмечается, что национальная безопасность не дает странам нарушать стандарты международного гуманитарного права. Депутаты задали Боррелю вопрос о том, какие меры он предпримет, чтобы гарантировать, что в Европе не будет серьезных и очевидных нарушений прав человека в отношении мигрантов.

О создании буферной зоны стало известно 13 июня, запрет охватил участок протяженностью около 60 километров вдоль границы.