МЧС Брянской области опровергло информацию об эвакуации жителей

Звонки жителям Брянской области с информацией о предстоящей эвакуации оказались фейком. Об этом сообщили в региональном МЧС. Неизвестные в ходе телефонного разговора представлялись сотрудниками МЧС.

«Эта информация не соответствует действительности и является ФЕЙКОМ! Сотрудники МЧС не совершают обзвон граждан», - указано в сообщении.

Спасатели напомнили о необходимости доверять только проверенным источникам и информации, которая размещена на официальных ресурсах органов власти.

Ранее в Брянской области с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны киевского режима ввели режим контртеррористической операции. В регионе возможны отключение сотовой связи, ограничение движения транспорта и усиление охраны.