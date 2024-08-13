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МЧС Брянской области опровергло информацию об эвакуации жителей

Неизвестные в ходе телефонного разговора информировали жителей Брянской области об эвакуации.
Услада Дубинина 2024-08-13 13:09:21
© Фото: Vladimir Gorovykh, Russian Look, Globallookpress

Звонки жителям Брянской области с информацией о предстоящей эвакуации оказались фейком. Об этом сообщили в региональном МЧС. Неизвестные в ходе телефонного разговора представлялись сотрудниками МЧС.

«Эта информация не соответствует действительности и является ФЕЙКОМ! Сотрудники МЧС не совершают обзвон граждан», - указано в сообщении.

Спасатели напомнили о необходимости доверять только проверенным источникам и информации, которая размещена на официальных ресурсах органов власти.

Ранее в Брянской области с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны киевского режима ввели режим контртеррористической операции. В регионе возможны отключение сотовой связи, ограничение движения транспорта и усиление охраны.

#в стране и мире #Брянская область #МЧС #Мошенники #эвакуация
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