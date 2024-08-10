В Брянской области ввели режим контртеррористической операции

Режим КТО вводится в Брянской области, сообщил Национальный антитеррористический комитет. Решение принято оперштабом НАК в Брянской области. Уточняется, что меры вступают в силу с 23.00 9 августа.

Он вводится в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины. Особый правовой режим вводится для пресечения или раскрытия теракта и минимизации его последствий.

Это означает, что на время режима КТО силовые структуры имеют более широкие права, чем обычно. Возможно отключение сотовой связи, ограничение движения и пешеходов и транспорта, усиление охраны и прочее.

В Курской области, которая является соседней с Брянской, ввели режим ЧС на фоне попыток ВСУ прорыва границы. Обстановку в Курской области отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера.