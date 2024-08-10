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В Брянской области ввели режим контртеррористической операции

В регионе отмечается повышение уровня угроз диверсионно-террористического характера со стороны Украины.
Ирина Егорова 2024-08-10 00:12:03
© Фото: Britta Pedersendpa, Global Look Press

Режим КТО вводится в Брянской области, сообщил Национальный антитеррористический комитет. Решение принято оперштабом НАК в Брянской области. Уточняется, что меры вступают в силу с 23.00 9 августа. 

Он вводится в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины. Особый правовой режим вводится для пресечения или раскрытия теракта и минимизации его последствий.

Это означает, что на время режима КТО силовые структуры имеют более широкие права, чем обычно. Возможно отключение сотовой связи, ограничение движения и пешеходов и транспорта, усиление охраны и прочее. 

В Курской области, которая является соседней с Брянской, ввели режим ЧС на фоне попыток ВСУ прорыва границы. Обстановку в Курской области отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера. 

#Украина #Брянская область #угроза #НАК #режим КТО
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