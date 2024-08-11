«Ураган» обрушился на живую силу ВСУ на Южно-Донецком направлении

Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» нанес удар по скоплению живой силы ВСУ на одном из участков линии боевого соприкосновения Южно-Донецкого направления. Кадры его работы опубликовало Минобороны России.

Артиллеристы группировки войск «Восток» получили координаты, приехали на огневую позицию и выполнили пуск 220-миллиметровых реактивных снарядов. После этого РСЗО быстро покинула позицию, чтобы не попасть под ответный удар.

Работу расчета координировал расчет БПЛА. Данные объективного контроля подтвердили, что цель поражена.

РСЗО 9К57 «Ураган» может уничтожать живую силу, в том числе в укрытиях, вооружение и военную технику, пункты управления, артиллерийские и минометные батареи, склады.

Одна установка выпускает 16 снарядов на расстояние до 34 километров. Они могут накрыть огнем площадь в 42 гектара.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.