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Танкисты ВС РФ уничтожили вражескую «точку взлета» БПЛА в зоне СВО

Как отмечают в Минобороны России, обозначенные БПЛА цели были успешно поражены с расстояния около пяти километров.
2024-08-13 13:24:28
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Российские танкисты успешно уничтожили «точку взлета» украинских беспилотников в зоне СВО. Об этом сообщили в МО РФ.

«Экипаж танка уничтожил точку, где находился расчет БПЛА боевиков ВСУ, затем вторым и третьим точными выстрелами уничтожил живую силу ВСУ, пытавшуюся укрыться в блиндаже», - говорится в заявлении.

Уточняется, что экипаж танка Т-90М «Прорыв» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» получил координаты целей с помощью БПЛА. Стрельба велась с закрытой позиции на расстоянии около 5 километров.

Как отмечают в оборонном ведомстве, танкисты успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости. В основном уничтожаются наблюдательные пункты, склады боеприпасов, а также личный состав ВСУ, базирующийся там.

После выполнения задачи, танкисты незамедлительно отправляются в «отстойник» - в точку, откуда противник не может выследить стоянку. Именно на этой позиции танкисты восполняют боекомплект, чтобы снова быть в готовности выполнить боевую задачу.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #т-90м #группировка запад
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