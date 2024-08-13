Танкисты ВС РФ уничтожили вражескую «точку взлета» БПЛА в зоне СВО

Российские танкисты успешно уничтожили «точку взлета» украинских беспилотников в зоне СВО. Об этом сообщили в МО РФ.

«Экипаж танка уничтожил точку, где находился расчет БПЛА боевиков ВСУ, затем вторым и третьим точными выстрелами уничтожил живую силу ВСУ, пытавшуюся укрыться в блиндаже», - говорится в заявлении.

Уточняется, что экипаж танка Т-90М «Прорыв» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» получил координаты целей с помощью БПЛА. Стрельба велась с закрытой позиции на расстоянии около 5 километров.

Как отмечают в оборонном ведомстве, танкисты успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости. В основном уничтожаются наблюдательные пункты, склады боеприпасов, а также личный состав ВСУ, базирующийся там.

После выполнения задачи, танкисты незамедлительно отправляются в «отстойник» - в точку, откуда противник не может выследить стоянку. Именно на этой позиции танкисты восполняют боекомплект, чтобы снова быть в готовности выполнить боевую задачу.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.