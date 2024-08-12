Танкисты ВС РФ поразили живую силу и технику ВСУ в Курской области

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков группировки войск «Север». Наши танкисты нанесли поражение боевой технике и живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области.

На кадрах танкисты замаскировали боевые машины и заняли огневые позиции. Каждая такая точка позволяет экипажам оперативно выехать на уничтожение мобильных бронированных групп ВСУ.

Во время боевой работы наши танкисты ведут огонь как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций - за рельефом местности или в укрытиях, чтобы оставаться незамеченными. Корректировать огонь помогают операторы БПЛА. Нанеся удар по противнику, бойцы меняют позиции, чтобы избежать ответного огня со стороны ВСУ и атаки дронов-камикадзе.

Дополнительную безопасность экипажам обеспечивает группа прикрытия: мотострелки следят за воздушным пространством и готовы противостоять группам противника, если те окажутся неподалеку.

Ранее расчет РСЗО «Ураган» ударил по скоплению живой силы ВСУ на одном из участков линии боевого соприкосновения Южно-Донецкого направления. Данные объективного контроля подтвердили поражение цели.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.