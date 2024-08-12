МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Танкисты ВС РФ поразили живую силу и технику ВСУ в Курской области

На видео экипажи танков замаскировали боевые машины и заняли огневые позиции, чтобы нанести удар по противнику.
Алина Пчелинцева 2024-08-12 15:48:00
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков группировки войск «Север». Наши танкисты нанесли поражение боевой технике и живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области.

На кадрах танкисты замаскировали боевые машины и заняли огневые позиции. Каждая такая точка позволяет экипажам оперативно выехать на уничтожение мобильных бронированных групп ВСУ.

Во время боевой работы наши танкисты ведут огонь как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций - за рельефом местности или в укрытиях, чтобы оставаться незамеченными. Корректировать огонь помогают операторы БПЛА. Нанеся удар по противнику, бойцы меняют позиции, чтобы избежать ответного огня со стороны ВСУ и атаки дронов-камикадзе.

Дополнительную безопасность экипажам обеспечивает группа прикрытия: мотострелки следят за воздушным пространством и готовы противостоять группам противника, если те окажутся неподалеку.

Ранее расчет РСЗО «Ураган» ударил по скоплению живой силы ВСУ на одном из участков линии боевого соприкосновения Южно-Донецкого направления. Данные объективного контроля подтвердили поражение цели.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #танк #Курская область #ВСУ #танкисты #Группировка войск Север
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-35С. Экстремально опасный
2
Высшая школа ВДВ
3
«Альфа». 50 лет
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
6
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
9
СВО. Трофеи
10
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 