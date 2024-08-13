Шойгу вместе с белорусским коллегой осмотрел новинки «Армии-2024»

Секретари Советов безопасности России и Белоруссии Сергей Шойгу и Александр Вольфович осмотрели экспозиции на форуме «Армия-2024» в подмосковном парке «Патриот».

Шойгу и его белорусскому коллеге показали перспективные образцы вооружения и военной техники от предприятий промышленности. Кроме того, секретари Совбезов двух стран посетили площадки с техникой, хорошо зарекомендовавшей себя в зоне проведения специальной военной операции, а также площадки с техникой, добытой российскими военнослужащими в ходе боев.

Накануне, 12 августа в Москве состоялась встреча Шойгу и Вольфовича. Стороны обсудили широкую повестку в сфере безопасности, украинский конфликт, а также подтвердили нацеленность на стратегическое партнерство.

Международный военно-технический форум «Армия-2024» открылся вчера и завершится 14 августа. Около 1,5 тысяч ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса представят свою продукцию.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.