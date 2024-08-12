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Шойгу: действия Украины в Курской области показали ее «уродливое лицо»

Секретарь Совбеза РФ заявил, что действия Киева ни для кого не могут быть нормальными.
Мария Зайцева 2024-08-12 19:57:52
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Украина своими действиями в Курской области в очередной раз показала свое «уродливое лицо». Об этом заявил Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на встрече с секретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем.

По его словам, эти действия не могут быть ни для кого нормальными. Он подчеркнул, что украинские войска заходят на гражданские объекты, уничтожают мирных граждан и стреляют по гражданским машинам.

«Нам есть, что обсудить. Не говоря уже про нашего тревожного соседа, который в очередной раз показал свое уродливое лицо и пытается всему миру доказать, что они действуют в рамках правового поля», — сказал Шойгу.

Главы Совбезов России и Белоруссии сошлись в оценке конфликта на Украине и подтвердили нацеленность на стратегическое партнерство.

Шойгу сообщил, что сотрудничество между странами «не бумажное», а наполнено серьезными делами.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что противник получит достойный ответ на свои действия в Курской области.

#в стране и мире #Сергей Шойгу #белоруссия #Украина #Курская область #ВСУ #Совбез РФ #Александр Вольфович
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