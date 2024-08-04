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Десантники показали уникальный полигон для боев в катакомбах

Руководство ВДВ, создавая этот полигон, предвидело, что десантникам в зоне СВО пригодятся навыки боев в подземных тоннелях.
Алексей Курильченко 2024-08-04 11:00:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Рязанском училище ВДВ для обучения курсантов возвели уникальный полигон для имитации боя в подземных катакомбах. Площадка построена задолго до начала специальной военной операции - руководство ВДВ предвидело, что бойцов нужно готовить к перестрелкам в темных узких помещениях. Кадры учений показала программа «Военная приемка» на «Звезде».

«Данная галерея появилась задолго до начала специальной военной операции. Мы заранее предвидели - командование ВДВ понимало, что без обучения действиям в данных условиях мы не будем полностью иметь успех», - рассказал преподаватель РГВВДКУ им. В.Ф. Маргелова.

В ходе учения роль условного противника выполняет группа курсантов. Задача группы «наших» - первыми заметить противника и ликвидировать. Важность такого обучения сложно переоценить - в зоне СВО российские войска часто использовали подобные подземные коммуникации, чтобы зайти в тыл противнику.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Высшая школа ВДВ» на телеканале «Звезда» и на нашем сайте. Зрители узнают о новейших способах ведения боя, основанных на опыте СВО, увидят уникальную съемку дуэли между FPV-дронами и системами РЭБ и погрузятся в особенности глубоководного минирования.

#ВДВ #учения #Военная приемка #наш эксклюзив #Рязанское училище ВДВ #катакомбы
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7 дней на ЗАЭС. Часть 1
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