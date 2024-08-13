МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пленный рассказал, что командование ВСУ бросило его бригаду на смерть

По словам Сергея Смуга, командование воспринимало его сослуживцев, как пушечное мясо.
2024-08-13 10:43:28
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Украинский военнопленный рассказал, что командование ВСУ бросило военнослужащих 24-й отдельной механизированной бригады умирать. Такое заявление он сделал в ходе общения с представителем Минобороны России.

«На смерть нас послали, ночью вывезли на машине, мы не знали куда. Пришли на позиции дежурить... Я знал что мы идем на смерть. Я обвиняю своего командира, потому что он не прав. Меня кинул в беде, а товарищ погиб. Если командир ничего не боится, так пусть идет в бой, пусть на своей шкуре прочувствует, что это такое», - рассказал пленный.

Также военнопленный призвал оставшихся сослуживцев бригады ВСУ сложить оружие и уйти с позиций.

«Пусть кидают автоматы и идут домой, потому что смысла воевать нет. Командования как такового нет, все их слова - это пустота, слова на ветер», - заявил пленный.

По словам Сергея Смуга, командование не считало бойцов бригады за людей. Для высокопоставленных лиц они были пушечным мясом.


Ранее один из украинских военнопленных рассказал о пьянстве и упаднических настроениях в рядах ВСУ. 

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов. 

#ВСУ #Допрос #СВО #украинский военнопленный
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-35С. Экстремально опасный
2
Высшая школа ВДВ
3
«Альфа». 50 лет
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
6
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
9
СВО. Трофеи
10
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 