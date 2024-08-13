Пленный рассказал, что командование ВСУ бросило его бригаду на смерть

Украинский военнопленный рассказал, что командование ВСУ бросило военнослужащих 24-й отдельной механизированной бригады умирать. Такое заявление он сделал в ходе общения с представителем Минобороны России.

«На смерть нас послали, ночью вывезли на машине, мы не знали куда. Пришли на позиции дежурить... Я знал что мы идем на смерть. Я обвиняю своего командира, потому что он не прав. Меня кинул в беде, а товарищ погиб. Если командир ничего не боится, так пусть идет в бой, пусть на своей шкуре прочувствует, что это такое», - рассказал пленный.

Также военнопленный призвал оставшихся сослуживцев бригады ВСУ сложить оружие и уйти с позиций.

«Пусть кидают автоматы и идут домой, потому что смысла воевать нет. Командования как такового нет, все их слова - это пустота, слова на ветер», - заявил пленный.

По словам Сергея Смуга, командование не считало бойцов бригады за людей. Для высокопоставленных лиц они были пушечным мясом.



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Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.