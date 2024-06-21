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Захарова назвала героизацией нацизма открытие бюста Манолиу в Румынии

Официальный представитель МИД РФ порекомендовала авторам и спонсорам установки бюста перечитать учебники для более глубокого осмысления последствий, к которым может привести слепое следование порочной идеологии.
Мария Зайцева 2024-06-21 18:27:30
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

МИД России решительно осуждает открытие бюста генерала Георге Манолиу в Румынии, который в период Великой Отечественной войны сражался на стороне нацистской Германии. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Дипломат отметила, что этот поступок направлен на героизацию нацизма и переписывание истории. Отмечается, что Манолиу изображен на бюсте с немецким железным крестом на шее, который получил за участие в боевых действиях против Красной армии и за осаду Севастополя.

«Полагаем, что время для открытия бюста с "гитлеровским крестом" - за несколько дней до годовщины начала Великой Отечественной войны - выбрано не случайно», - заявила Захарова.

Она сообщила, что расценивает это как целенаправленную провокацию, которая направлена против памяти миллионов людей, положивших свои жизни на алтарь Великой Победы.

Захарова также отметила, что такие «торжественные мероприятия» при содействии властей страны показывают преднамеренную систему забвения исторической памяти.

Официальный представитель МИД порекомендовала авторам и спонсорам установки бюста перечитать учебники для более глубокого осмысления последствий, к которым может привести слепое следование порочной идеологии.

Ранее МИД назвал ревизионизмом речь Байдена о роли США в победе над Гитлером.

#в стране и мире #Великая Отечественная война #Мария Захарова #МИД России #Румыния #нацизм
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