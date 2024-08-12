На форуме «Армия-2024» представят более 20 тысяч новинок ВПК

На десятом международном военно-техническом форуме «Армия-2024» примут участие более тысячи отечественных и зарубежных предприятий и организаций, которые представят свыше 20 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения в виде натурных образцов, макетов и рекламно-информационных материалов. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

На площадках выставочного центра «Патриот» в рамках форума сформирована выставка образцов продукции военного назначения, предприятий промышленности и ВВСТ из наличия Министерства обороны России.

Отдельная экспозиция будет посвящена вооружению и военной технике, которая уже зарекомендовала себя в зоне проведения специальной военной операции. Среди экспонатов танки Т-90М «Прорыв» и Т-80БВМ, боевая машина пехоты БМП-2М с боевым отделением «Бережок», бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1М.

Также на экспозиции представлены артиллерийские орудия «Флокс» и «Мальва», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», реактивная система залпового огня «Торнадо-С», тяжелая огнеметная система «ТОС-2», береговой ракетный комплекс «Бастион», инженерная система дистанционного минирования, самоходный противотанковый ракетный комплекс «Корнет-Д1», боевая машина зенитного ракетного комплекса «Тор-М2К», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» и боевая машина зенитного ракетного комплекса «Гибка-С».

На форуме впервые будет развернута статическая экспозиция «Народного ВПК», где представлены инициативные разработки, поставляемые в зону проведения СВО. Народные изобретатели представят тренажеры, дроны и другие разработки, необходимые военнослужащим ВС РФ в зоне СВО. Отдельные стенды посвящены новинкам Военного инновационного технополиса «ЭРА» и ФМБА России.

Военные эксперты из 26 заинтересованных органов военного управления проведут отбор представленных на форуме перспективных инновационных разработок и проектов для дальнейшего внедрения в интересах ВС РФ. 13 августа в рамках форума будет проведена церемония заключения Министерством обороны государственных контрактов с предприятиями ОПК России, а также подписание «Рособоронэкспортом» международных договоров с субъектами ВТС.

Напомним, что десятый международный военно-технический форум «Армия-2024» пройдет в выставочном центре «Патриот» с 12 по 14 августа. В этом году форум пройдет в обновленном и оптимизированном формате, c акцентом на деловой характер и выполнение задач специальной военной операции. В участвуют представители более 120 иностранных компаний, а делегации Белоруссии, Ирана, Индии и Китая представят свои разработки на национальных экспозициях и индивидуальных стендах.

Также на форме организована экспозиция трофейной военной техники. На экспозиции будут представлены образцы вооружения, добытые в боях при освобождении территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, а также доставленные из Харьковской и Киевской областей Украины.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов