Трофейную технику НАТО покажут на форме «Армия-2024»

На международном военно-техническом форуме «Армия-2024» будет организована экспозиция, на которой представлены образцы трофейного вооружения и военной техники, которые доставлены из Харьковской и Киевской областей Украины, а также добыты в боях при освобождении территорий Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Гости и участники форума смогут увидеть различную военную технику НАТО, поставляемую киевскому режиму. Среди экспонатов танки M1A1SA Abrams производства США и Leopard 2A6 производства ФРГ. Также представлены бронетранспортеры и бронемашины YPR-765A1, Saxon AT105, Bushmaster PMV, ХА-180, BMC 350-16Z Kirpi, БМП М2А2 Bradley, International MaxxPro Plus, Mastif, AMX-10RCR, Husky, «Козак», «Тритон-01», «Варта», Roshel Senator и HMMWV M1151.

Осмотр экспозиции будет организован, в том числе для представителей делегаций и военно-дипломатического корпуса иностранных государств.

Десятый международный военно-технический форум «Армия-2024» пройдет в выставочном центре «Патриот» с 12 по 14 августа. В этом году форум пройдет в обновленном и оптимизированном формате, c акцентом на деловой характер и выполнение задач специальной военной операции.

Участниками форума в этом году стали специалисты Минобороны России, руководители и генеральные конструкторы предприятий и организаций оборонной промышленности, а также военные делегации иностранных государств. Более тысячи отечественных и зарубежных предприятий и организаций представят свыше 20 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения в виде натурных образцов, макетов и рекламно-информационных материалов. Белоруссия, Иран, Индия и Китай организовали свои национальные экспозиции и индивидуальные стенды предприятий оборонной промышленности.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов