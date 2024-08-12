Церемония открытия МВТФ «Армия-2024»: полная версия

Сайт телеканала «Звезда» публикует полную версию церемонии открытия Международного военно-технического форума «Армия-2024».

В этом году мероприятие отмечает свой десятый юбилей. Согласно заявлению начальника Главного управления инновационного развития МО РФ генерал-лейтенанта Александра Осадчука, для участия в форуме приглашены 110 иностранных делегаций, большая часть из которых подтвердили свое участие.

Мероприятие пройдет с 12-14 августа , а его главной темой станет специальная военная операция.