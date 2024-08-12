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Церемония открытия МВТФ «Армия-2024»: полная версия

В этом году для участия в X юбилейном форуме приглашены более сотни иностранных делегаций.
2024-08-12 12:15:57
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК "Звезда"

Сайт телеканала «Звезда» публикует полную версию церемонии открытия Международного военно-технического форума «Армия-2024».

В этом году мероприятие отмечает свой десятый юбилей. Согласно заявлению начальника Главного управления инновационного развития МО РФ генерал-лейтенанта Александра Осадчука, для участия в форуме приглашены 110 иностранных делегаций, большая часть из которых подтвердили свое участие.

Мероприятие пройдет с 12-14 августа , а его главной темой станет специальная военная операция.

#открытие #форум #Прямая трансляция #Армия-2024
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